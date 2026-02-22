サポートメンバー・佐藤柳がキャンプに参加広島の佐藤柳之介投手が21日、日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿にサポートメンバーとして合流し、早速ブルペンに入った。アドバイザーとして参加しているダルビッシュ有投手の前でブルペンに入れる最初で最後の機会。抱えている悩みをぶつけた。野手のサポートメンバーは合宿初日から参加していたが、投手はこの22日、23日の強化試合に備えてこの日から合流した。2024年ドラフト2位