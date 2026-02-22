どこでもノートパソコンを開いて…昨年9月に悠仁さまの成年式を無事に終え、年末から年始にかけても積極的に公務を続けている秋篠宮家。2月17日には祈年祭の儀があり、23日には天長祭の儀を控えているが、家族のあらゆる活動に目を光らせているのが、紀子さま（59歳）だという。「新幹線での移動中も、殿下がスポーツ紙をご覧になるすぐそばで、紀子さまはリクライニングを倒さずノートパソコンを開いて作業に没頭しています。スケ