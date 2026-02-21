¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Õ¥§¥¹¡ØEVANGELION:30+¡¨ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡Ù¡Ê¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü21Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê23Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï½ïÊý·ÃÈþ¡¢ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢µÜÂ¼Í¥»Ò¤é½Ð±é¥­¥ã¥¹¥È¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤é15¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½ÇÈ¡õ¥¢¥¹¥«¤ÎµðÂçÅ¸¼¨Êª¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥Õ¥§¥¹¤ÎÍÍ»Ò¥¢¥Ë¥á¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿