¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬½©¹­¤ÎÇúÂ®ÂÇ¤òÅê¹Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½©¹­Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¡ÊµÜºê¡Ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½©¹­¤Ï°éÀ®±¦ÏÓ¡¢²¬ÅÄâ«°ìÏ¯Åê¼ê¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ø¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ