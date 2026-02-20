陸上自衛隊名寄駐屯地（北海道名寄市）は20日、演習中に食べきれなかった携行食約600食分を場内に埋めて不法投棄したとして、第3即応機動連隊の50代陸曹長など3人を減給15分の1（1カ月）の懲戒処分にした。また、不法投棄を黙認したとして、同連隊の40代3等陸佐など2人も同様の処分とした。同駐屯地によると、3人は2024年10月30日、数日間の演習期間中に食べきれなかった携行食約600食分を、穴を掘って埋めるよう隊員に指示し