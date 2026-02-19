前回大会では監督を務めダルビッシュらと世界一に2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が19日、宮崎で行われている合宿を訪問。臨時アドバイザーのダルビッシュ有投手とハグするなど、ナインを激励した。栗山氏は2023年の大会で監督を務め、ダルビッシュ、大谷翔平投手（現ドジャース）らと共に3大会ぶりの世界一奪還を果たし