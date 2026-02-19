前回大会では監督を務めダルビッシュらと世界一に

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が19日、宮崎で行われている合宿を訪問。臨時アドバイザーのダルビッシュ有投手とハグするなど、ナインを激励した。

栗山氏は2023年の大会で監督を務め、ダルビッシュ、大谷翔平投手（現ドジャース）らと共に3大会ぶりの世界一奪還を果たした。この日、投手陣のウォーミングアップが行われていたサブグラウンドに登場。数人と握手をし、能見篤史投手コーチとアップを見守った。

井端弘和監督率いる侍ジャパンは2大会連続の世界一を目指す。そんな中、宮崎合宿では、右肘の手術で今季全休の見込みとなっているダルビッシュがアドバイザーとして現役では異例の参加をしている。

栗山氏は前回大会で「ダルビッシュ・ジャパン」と語ったように精神的支柱として信頼を置いていた。ダルビッシュと対面すると熱い抱擁を交わし、背中をポンと叩いた。再会を喜んでいるようだった。（Full-Count編集部）