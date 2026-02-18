Image: Google Patents 2023年4月10日の記事を編集して再掲載しています。生死を分ける究極の選択。火事だ！ 逃げ道がない！ でも何とかトイレには逃げ込める！ という絶体絶命の状況に遭遇してしまった皆さんに朗報。黒煙や有毒ガスがモウモウと出て酸素が薄くなる中、生き延びるためのチューブが特許申請されています。「フレッシュ・エアー・ブリージング・デバイス」という名のチューブ