ダイアン・津田篤宏 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

ダイアン津田篤宏、新幹線での疑問に共感続々「座る位置が原因では？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ダイアンの津田篤宏が17日、新幹線に乗っているときの疑問をXに投稿した
  • 東京→新大阪のときだけ「頭の中の進行方向が逆になることがある」と言及
  • これに対し「座席の座る位置が原因では」などのコメントが寄せられた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  2. 2. 16歳少女に暴行 11万円奪ったか
  3. 3. 愛知・東三河の県立高校ではしか集団感染か　同校から男子生徒５人の感染を確認
  4. 4. りくりゅう「結婚して」に指摘
  5. 5. ルフィG幹部 人気芸人と強盗か
  6. 6. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  7. 7. 「反省してま〜す」国母の現在
  8. 8. 木原龍一の号泣「珍しくない」
  9. 9. M・ジャクソン 破滅に至った背景
  10. 10. りくりゅう付き合っている? 議論
  1. 11. 四肢完全麻痺 KONTAの投稿に歓喜
  2. 12. りくりゅう結婚してる? 禁断一言
  3. 13. JAL、「手荷物当日配送サービス」の個人情報漏洩なし　サービス再開へ
  4. 14. 【スピードスケート】女子団体追い抜き日本は3位決定戦へ　準決勝でオランダに0.11秒差の惜敗
  5. 15. 辻希美 大規模リフォームに賛否
  6. 16. りくりゅうペア 母同士も仲良し
  7. 17. 就寝中の女児に体押しつけ撮影か
  8. 18. りくりゅう 羽生結弦以来の快挙
  9. 19. バス運転手喫煙 乗客が体調不良
  10. 20. 「Pixel 9a」価格を徹底比較
  1. 1. 16歳少女に暴行 11万円奪ったか
  2. 2. 愛知・東三河の県立高校ではしか集団感染か　同校から男子生徒５人の感染を確認
  3. 3. りくりゅう「結婚して」に指摘
  4. 4. ルフィG幹部 人気芸人と強盗か
  5. 5. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
  6. 6. りくりゅうペア 母同士も仲良し
  7. 7. 就寝中の女児に体押しつけ撮影か
  8. 8. バス運転手喫煙 乗客が体調不良
  9. 9. それはさておき動物。忙しいことは一旦忘れて、アライグマをただただ見る番組？ 東急不動産が都市に届ける「やさしい環境」
  10. 10. 18日 広範囲で気圧変化の影響大
  1. 11. バイクで女性を120m引きずったか
  2. 12. 雪に埋まった叔父発見 死亡確認
  3. 13. 男子高校生がはしかに感染 愛知
  4. 14. 女性宅侵入 脅迫し性的暴行か
  5. 15. 娘にわいせつ行為? 教師が共謀か
  6. 16. 鶴見で火災 80代男性を病院搬送
  7. 17. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
  8. 18. 佳子さまうつむく 裸の男に騒然
  9. 19. 他人を「放置」することの重要性
  10. 20. 住宅爆発で死傷 兆候も対応せず
  1. 1. 「痩せる薬」誤使用で命の危機
  2. 2. 中道・立憲・公明の合流は見送り
  3. 3. 高3で発声障害発症「死にたい」
  4. 4. 回転寿司で迷惑行為 父が大反省
  5. 5. 玉木氏の「論破」にネット共感
  6. 6. 文字起こし機、議場持ち込み可に　衆院、当選の聴覚障害議員に配慮
  7. 7. 戸塚ヨット設立者「体罰は善」
  8. 8. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
  9. 9. プロデュースした店一方的にクビ
  10. 10. 田久保前市長 再選の可能性?
  1. 11. 出戻り息子の「親孝行」父が戦慄
  2. 12. りくりゅう金 高市首相が祝意
  3. 13. 自民選対委員長に西村康稔元経済産業相を起用へ、衆院憲法審査会長に古屋圭司選対委員長で調整
  4. 14. 東谷被告 動画で「やめて」懇願
  5. 15. R18味のポテチ 悲しい結末迎える
  6. 16. 逆ギレ? 伊東市長の対応に疑問視
  7. 17. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
  8. 18. 「中道」惨敗速報でお通夜ムード
  9. 19. 山形県、投票率7連覇ならず　大雪で低下、知事も悔やむ
  10. 20. 公明出身の石井氏を衆院副議長に　中道が泉氏から方針転換
  1. 1. M・ジャクソン 破滅に至った背景
  2. 2. 米著名サーファー、自宅で死亡
  3. 3. 日韓の子育て文化の決定的違い
  4. 4. 韓国でシャインマスカット暴落
  5. 5. イランと米国の核協議が終了
  6. 6. 中国の古典を暗唱して入場無料になった男性、実は日本人と分かり周囲は驚き―中国メディア
  7. 7. 英国の飛行機内で乱闘 緊急着陸
  8. 8. 4歳で即位 ルイ14世の生活と晩年
  9. 9. ワイスピ新作 2028年に米国公開
  10. 10. 韓国カー娘 なぜ代表に不在?
  1. 11. メーガン妃 子どもの顔出し解禁?
  2. 12. ジェシー・ジャクソン師死去 米
  3. 13. 眠っているライオンに触れたか
  4. 14. アイスホッケー場で5人銃撃死傷
  5. 15. ポケカが25億円超に ギネス更新
  6. 16. すき家 メガ盛ローストビーフ丼
  7. 17. 「中日関係が良くなくても、人命救助に国境はない」―在日中国人団体が交流会開催、日本で人命救助の楊波氏も出席
  8. 18. J・ステイサム 本人演じる映画
  9. 19. 中国の春節の前 予約が爆増か
  10. 20. 南極がどれだけ広いのか、ひと目でわかる画像
  1. 1. 嫌いな外食チェーン店ランキング
  2. 2. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
  3. 3. ロッテリア全店閉店 決定的理由
  4. 4. 「何を言うとるんや！」稲盛和夫がブチギレた孫正義の「手のひら返し」ガチンコ対決がバチバチ過ぎてシビれる
  5. 5. 自転車の歩道走行 罰金や例外
  6. 6. 「三洋堂横浜店」が27日に閉店へ
  7. 7. ジャングリア数カ月で倒産危機か
  8. 8. 白金のタワマン 廃墟リスク高い?
  9. 9. 貯金900万円 老後に余裕あるのか
  10. 10. クスリのアオキ 買収防衛策可決
  1. 11. 根強い円高圧力 ドル円一時152円
  2. 12. トモハッピー氏「遊楽舎」に謝罪
  3. 13. 米ワーナー 買収条件を再交渉へ
  4. 14. 損? おすすめしないクレカ5選
  5. 15. 死待つだけ? 高額療養費巡る懸念
  6. 16. 中古戸建ての「発火リスク」解説
  7. 17. 「指定席を占領」JR東海の見解は
  8. 18. セブン おにぎりなど値上げ開始
  9. 19. 確定申告で誤記入 何が起きる?
  10. 20. 移動式オービスの恐るべき性能
  1. 1. 「Pixel 9a」価格を徹底比較
  2. 2. Googleがスマートフォン「Pixel 9a」を4月16日発売へ 価格は7万9900円から
  3. 3. auから「Pixel 9a」、16日発売　購入補助適用で実質1200円～
  4. 4. TENGA「自社からデータが漏洩」
  5. 5. 写真で見る「Nothing Phone (3a)」
  6. 6. ドコモから「Pixel 9a」、16日発売
  7. 7. PayPayカード、取引履歴に“支払い手段”アイコンが追加――Apple PayやGoogle Pay、タッチ決済などが確認できる
  8. 8. 「無限スクロール」廃止へEU動く
  9. 9. ワンアクションで全ての収納を一望できる、新世代ミニマルウォレット「VieWalletビュレットver.2.0」
  10. 10. Apple 3月4日に特別イベント開催
  1. 11. セガ 65周年記念ウォッチを発売
  2. 12. 超軽量1kgボディに最大16,000Pa吸引力。日常の掃除が楽になる3in1コードレス掃除機「Lydsto H3」
  3. 13. X（旧Twitter）で障害か、2月16日夜
  4. 14. ラリー・ペイジがAlphabetのCEOを辞任。後任はGoogleのサンダー・ピチャイが兼任
  5. 15. Switch有機ELモデル 旧型と比較
  6. 16. 大河原克行のNewsInsight 第260回 最初の量産工場から最新の生産拠点へ、日立GLSが刷新した多賀事業所
  7. 17. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  8. 18. 東京アプリ ポイント交換の方法
  9. 19. AIにプログラミング 便利な機能
  10. 20. 魚を殴る タコのトリビア8選
  1. 1. りくりゅう付き合っている? 議論
  2. 2. 木原龍一の号泣「珍しくない」
  3. 3. りくりゅう結婚してる? 禁断一言
  4. 4. 【スピードスケート】女子団体追い抜き日本は3位決定戦へ　準決勝でオランダに0.11秒差の惜敗
  5. 5. りくりゅう 羽生結弦以来の快挙
  6. 6. 選手村の信じられない性の実態
  7. 7. マリニン 幸せな記憶さえ汚れる
  8. 8. 金逃し雪山へ 怒りの感情が爆発
  9. 9. 高橋成美 木原を選んだ真の理由
  10. 10. 木原龍一の元ペア「無言」で祝福
  1. 11. 19位の渡部暁斗 正直悔しかった
  2. 12. 女子ジャンプで失格 残酷な理由
  3. 13. 木原龍一を隠し撮り 労い殺到
  4. 14. 弟が気づいていた平野歩夢の異変
  5. 15. 選手「クソが」大ジャンプが幻
  6. 16. りくりゅう大逆転 金メダル獲得
  7. 17. 外国選手が「日の丸振ってる!」
  8. 18. 高梨沙羅の化粧が変えた固定観念
  9. 19. スピードスケート男子 日本8位
  10. 20. りくりゅう「世界一の武器」絶賛
  1. 1. 「反省してま〜す」国母の現在
  2. 2. 四肢完全麻痺 KONTAの投稿に歓喜
  3. 3. 辻希美 大規模リフォームに賛否
  4. 4. 牛丼の「紅生姜大盛り」論争勃発
  5. 5. 「宣伝する」YouTuberが無銭飲食
  6. 6. 大島優子 本名をさらりと明かす
  7. 7. 声優・池田勝さん死去 83歳
  8. 8. 津田の新幹線での疑問 共感続々
  9. 9. 樽美酒研二 体の異変に心配の声
  10. 10. 前田敦子「母の下着姿」議論勃発
  1. 11. 令ロ・高比良くるまに新恋人か
  2. 12. れいわ共同代表続投 批判に反発
  3. 13. リブート4話「細かすぎる違い」
  4. 14. フルートは? Cocomiに厳しい声
  5. 15. バンキシャ「偏向」指摘に大慌て
  6. 16. 黒澤ルビィ役 降幡愛が卒業発表
  7. 17. INI許豊凡、初オリジナル楽曲「Like Water」を公開！映像＆サムネイル制作に関わる
  8. 18. ダイアン津田の合格祝いが凄い
  9. 19. コンビニ メーカー試作品を配布
  10. 20. 王林「青森県知事になりたい」
  1. 1. 行為中に眠る妻が妊娠 夫は混乱
  2. 2. おばさんは嫌 散髪し別人級変貌
  3. 3. セザンヌ26年春コスメをレビュー
  4. 4. 風呂場で「突然死」防ぐ判断材料
  5. 5. ベテランパートが突然退職の原因
  6. 6. 生保レディ妻外周り 裏の顔とは
  7. 7. TDS25周年 注目のメニュー紹介
  8. 8. 医療従事者も賛否両論 無痛分娩
  9. 9. 今年絶対見るべき韓国ドラマ10選
  10. 10. 運動やりすぎダイエットの誤算
  1. 11. 【LILY BROWN】早くも秋の最新コレクションが解禁♡先行予約もスタート
  2. 12. 「ハチワレだらけくじ」が登場
  3. 13. 不妊治療の末に出産 女性の苦悩
  4. 14. 中年以降の女性 生物学的にムダ?
  5. 15. media luxe新色ファンデーション♡大人の黄ぐすみ対策ピンク登場
  6. 16. 「高っ！ 長期休み中の講習代ってこんなにするの!?」中受するにはいくらかかるの？ 親の年収との関係は
  7. 17. 泣ける?いい人すぎるよ展2026
  8. 18. ミニストップが人気商品50％増量
  9. 19. 【ミキモト】神宮寺勇太が、ミキモトの新作ハイジュエリーを着用してイベントに参加♪
  10. 20. 【中華そば鴨福】八王子で見つけた、自家製の三層麺と楽しむ鴨中華そばが人気のお店