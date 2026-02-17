Ìó7»þ´Ö¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿ÁÜºº¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï2·î14Æü¡¢Á°°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»á¤Î¼«Âð¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÁáÄ«¤ËË¬Ìä¤·¡¢¼«ÂðÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤ÆÁÜºº°÷¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÊ¥Ü¡¼¥ë¿ôÈ¢¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï²¿¤ÈÌó7»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï°ËÅì»ÔµÄ¤ò2´üÌ³¤á¡¢ºòÇ¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¡£¤È¤³¤í¤¬Íâ6·î¡¢¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤Î·ÐÎò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê