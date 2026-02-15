宮崎合宿2日目野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は15日、宮崎合宿の2日目の練習後に報道陣に対応。宮城大弥投手（オリックス）と種市篤暉投手（ロッテ）に称賛の言葉を送った。井端監督はこの日、ブルペンを中心に練習を見守った。2日間を振り返り「ピッチャー陣のボールはみんな良かった」と納得の表情。中でも、「昨年秋に来てもらった選手はある程度MLB球でボールは見ることができたし、今日投げた種市投手だったり