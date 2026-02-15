「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神は五回に若手の猛攻で４得点を挙げた。しかしその直後の六回に早川が打ち込まれて６失点を喫した。先発として今季初登板した才木が１回無失点で、伊原が２番手で登板し２回無失点、３三振を奪った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−先発した才木は順調に今季初登板を終えた。「（試合時間が長く）遠い昔のようで