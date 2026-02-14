俳優の久松夕子（本名 鴻巣孝子）さんが11日午後5時半、92歳で亡くなった。所属していた劇団青年座が発表した。【写真】久松夕子さんも出演…『八重の桜』の豪華キャスト久松さんは1968年に劇団青年座に入団。TBS系ドラマ『ありがとう』に出演したほか、2013年のNHK大河ドラマ『八重の桜』では、西田敏行さんの母役を務めた。通夜は19日午後7時、告別式は20日午前10時半から、いずれも川崎市高津区下作延6の17の6のエヴァホ