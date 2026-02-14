「The Ohtani Signature Collection」ニューバランスは13日、ドジャース・大谷翔平投手のシグネチャーコレクション「The Ohtani Signature Collection」の新作を発売した。あらゆるお洒落アイテムを着こなす大谷が公式SNSで公開されると、「カッコよすぎ」「何でも似合う」とファンも悶絶している。同コレクションは、“24時間・365日”の妥協なき大谷の姿勢を体現するをコンセプトとしている。新作ではクラシックベースボール