「The Ohtani Signature Collection」

ニューバランスは13日、ドジャース・大谷翔平投手のシグネチャーコレクション「The Ohtani Signature Collection」の新作を発売した。あらゆるお洒落アイテムを着こなす大谷が公式SNSで公開されると、「カッコよすぎ」「何でも似合う」とファンも悶絶している。

同コレクションは、“24時間・365日”の妥協なき大谷の姿勢を体現するをコンセプトとしている。新作ではクラシックベースボールから着想を得たウーブンツイルジャケットとセットアップのパンツや、大谷が少年時代に打ったボールをよく探していたというストーリーを落とし込んだフォトTシャツなどが販売された。

同社の公式SNSなどでは新キービジュアルを公開。共演した少年とキャッチボールをしたり、頭にグラブを乗せて微笑んだりする様子などもアップされた他、“モデル”になった大谷が新商品に袖を通し、着こなす姿を確認できる。

ファンからも「大谷さんカッコいい」「いつまでも野球少年でいて」「めっちゃカッコイイ＆カワユス」「いつも素敵」「何着ても似合う」「着こなしのかっこよさが限界突破」「モデルのレベルが上がってる」と好評の声が殺到している。

新作について大谷は「ニューバランスとシグネチャーコレクションを作り上げることができ、とても素晴らしい経験でした。ゲームデーもトレーニングの日も、そしてカジュアルな時間も含め、私のライフスタイルを反映したコレクションにしたいと思っていました。パフォーマンス、快適さ、そして私自身のスタイルを融合させた特別なラインアップになっています」とコメントしている。

大谷はニューバランスの他にも20社近い企業と契約を結んでいる。米メディア「スポルティコ」によると、大谷の2025年の年収は1億250万ドル（約160億円）。全アスリートの中で8位に入り、副収入に関しては世界1位の1億ドル（約155億円）とされている。（Full-Count編集部）