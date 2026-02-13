【スタジオ】（小玉アナウンサー）「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「本格的なシーズンが迫っています。きょうは今年の花粉について傾向と対策についてお伝えします」 （佐々木気象予報士）「こちらは民間の気象会社が行ったアンケートです」「『あなたは花粉症ですか？』という質問に対し『花粉症です』と