新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』を３月５日（木）夜９時より放送開始することを決定。また、スタジオ見届け人には、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が続投。さらに、今シーズンよりゆうちゃみが加入することも決定した。本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れな