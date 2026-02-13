『さよならプロポーズ viaオーストラリア』放送決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』を３月５日（木）夜９時より放送開始することを決定。また、スタジオ見届け人には、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が続投。さらに、今シーズンよりゆうちゃみが加入することも決定した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。『さよならプロポーズ viaギリシャ』、『さよならプロポーズ viaスペイン』では、番組関連動画の総再生数が１億回を突破するなど、大きな反響を呼んだ。
３月５日（木）から放送開始する最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台にシリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。前シーズンに引き続き、ヒグチアイさんが本番組のために書き下ろした楽曲『もしももう一度恋をするのなら』をテーマソングに、カップルたちの旅路を情感豊かに彩る。
また、参加者の旅の様子を追い、感情の機微を見守るスタジオ見届け人として、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が出演。さらに今シーズンのスタジオ見届け人には、新たにモデル・タレントとして幅広く活躍するゆうちゃみが出演。ゆうちゃみは「“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！」と期待をあらわに。
また、前シーズン『さよならプロポーズ via スペイン』で“結婚”という選択をしたケイゴ・ヤワラカップルのその後に密着した特別スピンオフコンテンツを２月19日（木）よる６時より「ABEMA」にて無料配信。結婚式に向けた準備期間から挙式当日まで人生の節目を迎える瞬間を追う。さらに、最新作の放送決定を記念して、２月21日（土）から過去２シーズンを全話無料配信する。
