スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希【写真：ロイター】THE ANSWER

スノーボード女子・ハーフパイプで小野光希が涙の銅メダル「本当に重い」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで、小野光希が銅メダルを獲得した
  • 中継インタビューでは、4年間の積み重ねてきたことが報われたと安堵の表情
  • 前回大会では無念の9位だったが、悲願のメダル獲得へ漕ぎつけた
