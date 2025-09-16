衆議院選挙での圧勝を踏まえ、委員長の独占を要求しました。18日に召集される予定の特別国会に先立ち開かれた衆議院の各会派の協議会で、自民党は17ある常任委員会の全ての委員長ポストを与党に配分するよう求めました。慣例では、与党が大勝しても野党側に委員長を配分していることから野党が同意せず、協議を続けることになりました。