女優の上白石萌音（28歳）が、2月11日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。メキシコでルチャリブレを体験し、学んだ技を「これからムカついた相手がいたらやります」と語った。上白石が幼少期を過ごしたメキシコを16年ぶりに訪れ、国民的人気を誇るプロレス“ルチャリブレ”を見学。地元のレスラーから体験してみないかと勧められ、リングにも上がることとなった。レスラーから受け身の練習や、スペ