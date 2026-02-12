上白石萌音、メキシコでルチャリブレを学ぶ

女優の上白石萌音（28歳）が、2月11日に放送されたバラエティ番組「世界くらべてみたら」（TBS系）に出演。メキシコでルチャリブレを体験し、学んだ技を「これからムカついた相手がいたらやります」と語った。



上白石が幼少期を過ごしたメキシコを16年ぶりに訪れ、国民的人気を誇るプロレス“ルチャリブレ”を見学。地元のレスラーから体験してみないかと勧められ、リングにも上がることとなった。



レスラーから受け身の練習や、スペースローリングエルボーの練習をするよう指導されるが、上白石は「これまでの（5年間の）ロケを経て、ゴネる時間が無駄なんだな、と思って」とすべて受け入れる。若干、側転からの着地位置に距離があったものの、見事なエルボーを披露した上白石は「これからムカついた相手がいたらやります」と笑顔で語った。