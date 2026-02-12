登場待たれる「エルグランド」を要チェック日産のフラッグシップミニバンとして1997年に登場した「エルグランド」。「高級ミニバン」という新たなジャンルを創造した革新的なモデルでしたが、近年は後発のトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」の後塵を拝する形となってしまっていました。しかし、2025年に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、およそ16年振りとなる新型モデルを発表し、2026年夏ごろに発