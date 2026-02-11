2月11日は「建国記念の日」です。高市首相の自民党圧勝で、国のあり方に対する関心が高まる中、徳島市では、記念日を祝う式典と反対する集会がそれぞれ開かれ、互いの立場から平和を訴えました。日本会議 県本部が県護国神社で開いた「建国記念の日」を祝う式典には、子どもからお年寄りまで幅広い年代の約80人が参列しました。式典では国の繁栄などを祝う祝詞が読み上げられたあと、参列者が玉ぐしをささげ、阿南市・橘小学校の児