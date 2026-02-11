札樽道の張碓トンネル付近で、搬送中の救急車の事故など少なくとも３つの事故がありました。これらの事故で２人がけがをしましたが、意識はあるということです。事故が起きたのは、小樽市の札樽道・張碓トンネル付近です。２月１１日午後２時ごろ、「救急車が単独事故を起こしていると思う」と警察に通報がありました。警察によりますと、救急車の単独事故など少なくとも３件の事故が起きたということです。救急車は１０代の女性を