給食のレシピや学校給食の取組みを紹介するパネル展が、2月11日、徳島市で開かれています。これは、徳島市の学校給食を多くの人に知ってもらおうと、徳島市教育委員会が開きました。会場には、県産の食材を使ったみそ汁やそば米汁などの郷土料理を紹介するパネルや、新メニューができるまでの過程、それに給食に関するクイズがパネル展示されています。また、徳島市内の小中学生が描いた学校給食に関するポスターも、