元近鉄・太田氏が明かした投手転向エピソード最大の“転機”はチーム事情で巡ってきた。甲子園の元祖アイドル右腕で元近鉄ドラフト1位の太田幸司氏（野球評論家）は、1964年、三沢市立第一中学の軟式野球部に入部した。当初は小学生時代同様に外野手だったが、中学2年から投手に転向。「上級生みんなが肘や肩を壊してピッチャーがいなくなって、部長先生に『お前、肩が強いからちょっとやってみろ』と言われたんです」。それが野