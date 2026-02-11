元近鉄・太田氏が明かした投手転向エピソード

最大の“転機”はチーム事情で巡ってきた。甲子園の元祖アイドル右腕で元近鉄ドラフト1位の太田幸司氏（野球評論家）は、1964年、三沢市立第一中学の軟式野球部に入部した。当初は小学生時代同様に外野手だったが、中学2年から投手に転向。「上級生みんなが肘や肩を壊してピッチャーがいなくなって、部長先生に『お前、肩が強いからちょっとやってみろ』と言われたんです」。それが野球人生、最初の大きな転機だった。

太田氏はやる気に満ちあふれて三沢一中に進んだ。「僕らが小学校の時に一中の野球部が（青森）県大会で優勝して、トラックに乗って（三沢）市内をパレードしたんですよ。それを見て、“よし、俺も一中で野球やるぞ！”みたいなテンションになっていました」。ポジションは小学生時代と同じセンター。俊足、強肩の外野手として中学でも練習を重ねた。その環境が2年になって変化した。投手に転向することになったのだ。

「3年生のピッチャーがみんな肘と肩を壊したんです。小学校の時に（三沢市内の）選抜チームでエースだった同級生の菊池（弘義）も同じ中学だったんですが、彼は肘を壊して手術して、ピッチャーがやれなくなった。それで、僕の担任で、部長でもあった立崎（庸夫）先生が『お前、外野で肩がいいから、ちょっとピッチャーをやってみよう』って。『そうですか』と言って投げたら、球は速かったけど、キャッチャーが“ワー”っていうだけだったんですけどね」

それこそ、どこに行くかわからない、とんでもないノーコンぶりだったそうだ。「でも、先生は『よっしゃ、球が速くていいぞ。球が速いのは持って生まれたもの、コントロールは一生懸命練習したら、ストライクが入るようになるから。明日からピッチャーの練習もしよう！』と言われたんです。それがスタートでしたね」。

中学3年時にはストレートが魅力の投手に急成長

制球力は簡単に身につかなかったが、試合では投げさせてもらったという。「いつも打たれたヒットの数より、フォアボールの方が多かったです」。それでも中学3年になった頃には、かなりレベルが上がった。「ストライクさえ入れば、もう前に飛ばないんでね。軟式の銀行のチーム、大人のチームとやっても、あまり打たれなかった。その頃になって初めて、ピッチャーでちょっといけるのかな、という自信というか、そういうのがチラッと芽生え出しましたね。3年の時は県大会に行って、地元では優勝できるんじゃないかと言われた。狙ったけど、残念ながら2回戦で負けたんかな……」。

投手に転向してからは阪神・村山実投手のファンになったという。「巨人ファンだったけど、選手は村山さんが好きでしたねぇ。巨人相手にあのダイナミックな……。あんなピッチャーになりたいなって思いましたよ」。高校への進路に関しても「テレビで見ている高校野球、甲子園に行きたいなという思いのもチラチラ出だして……。高校は甲子園に行けるようなところへ進学してみたいなというのが、ちょっと膨らんできたって感じでしたね」。

それもこれも、中学2年に投手になってから迎えた急展開だ。小学校時代は同級生たちの陰に隠れた存在の外野手だったが、中学3年時にはイキのいいストレートが魅力の投手に成長した。さらに高校では、素質を開花させ、甲子園を沸かせることにもなるのだから……。

太田氏はしみじみとこう話した。「長い野球人生にはいろんなことがありましたが、今振り返れば、まず最初の転機は中学2年のそこですね。もしも、あの時、立崎先生が“球は速いけどストライクが入らないピッチャーは駄目。もうピッチャーはいいわ、クビだわ”と判断していたら、“投手・太田幸司”はなかったかもしれない」。まさに恩師との出会いが“流れ”を変えた。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）