とくしま動物園は2月10日、国内最高齢だったメスのピューマ「マーコ」が死んだと発表しました。死因は老衰とみられます。死んだのはメスのピューマ「マーコ」です。年齢は17歳6か月で、国内のピューマでは最高齢でした。とくしま動物園STELLAPRESCHOOLANIMAL KINGDOMによりますと、マーコは食欲がなくなり、2月1日から公開を中止していました。食べ物を細かくしたり栄養剤を混ぜたりして、経