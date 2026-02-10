サンリオは10日、「ハローキティ」の担当デザイナーを3代目から4代目に引き継ぐことを発表した。現担当の山口裕子さんは、1980年から「ハローキティ」の担当デザイナーとしてサンリオのキャラクタークリエイションをけん引しており、46年ぶりの交代となる。【写真】どんな人？「ハローキティ」デザイナーの山口裕子これは本日発売の『月刊いちご新聞』、サンリオの公式WEBメディア「SanrioTimes」で発表されたもの。「SanrioTi