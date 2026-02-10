MLBネットワークで今季の予想大会が行われた米専門局「MLBネットワーク」では9日（日本時間10日）、出演者がリーグ優勝の可能性が高いチームを予想した。2年連続で世界一のドジャースはオッズの低さで断トツとなっているだけに、議論からは早々に外される事態となった。ファンデュエル・スポーツブックによると、ナ・リーグでのドジャース（西地区）のリーグ優勝オッズは＋120で、2位がメッツ（東地区）の＋700、3位がブレーブ