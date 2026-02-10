MLBネットワークで今季の予想大会が行われた

米専門局「MLBネットワーク」では9日（日本時間10日）、出演者がリーグ優勝の可能性が高いチームを予想した。2年連続で世界一のドジャースはオッズの低さで断トツとなっているだけに、議論からは早々に外される事態となった。

ファンデュエル・スポーツブックによると、ナ・リーグでのドジャース（西地区）のリーグ優勝オッズは＋120で、2位がメッツ（東地区）の＋700、3位がブレーブス（東地区）の＋750となっている。大谷、ベッツ、フリーマンが所属し、今オフもディアスやタッカーを補強したドジャースはオッズが低くなっている状況だ。

番組内では司会のローレン・シェハディ氏は「ドジャースは除外してポイだ」と、ドジャースは1位で“確定”だとして2位以下がどうなるかに注目し、「私はフィリーズ」と予想。マット・バスガージアン氏は「私はブレーブスだね」と話し、解説のハロルド・レイノルズ氏も「私はブレーブスというつもりだった」「いったいどうしたらメッツ（のオッズが）あんなに高くなるのか分からない」と話していた。

ア・リーグではバスガージアン氏がブルージェイズ、レイノルズ氏がヤンキースが優勝すると予想した。（Full-Count編集部）