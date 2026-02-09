巨人は第2クールを終えた最後のスイングで左翼防護ネットに突き刺した。巨人の宮崎2軍キャンプの8日、ドラフト6位の藤井健翔内野手（浦和学院高）は、居残り特打を豪快アーチで締め括り、第2クールを終えた。「ジャッジ」の異名で親しまれる19歳はプロのキャンプを「全部がしんどい」と振り返った。特打で投手を務めたのは石井琢朗2軍監督だった。「いや、もう、すごい球を投げてきていますね。打ち取られました。手元でピュッ