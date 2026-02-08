WBA世界フェザー級タイトルマッチボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが7日（日本時間8日）、英リバプールで開催され、挑戦者で元世界2階級王者ブランドン・フィゲロア（米国）が王者ニック・ボール（英国）に12回TKO勝ちし、王座奪取に成功した。ボールにとってはこれがプロ初黒星となり、まさかの王座陥落となったなか、日本のファンからも驚きの声が次々と上がった。最終12回、まさかの結末が待っていた。開始8秒