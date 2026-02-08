WBA世界フェザー級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界フェザー級タイトルマッチが7日（日本時間8日）、英リバプールで開催され、挑戦者で元世界2階級王者ブランドン・フィゲロア（米国）が王者ニック・ボール（英国）に12回TKO勝ちし、王座奪取に成功した。ボールにとってはこれがプロ初黒星となり、まさかの王座陥落となったなか、日本のファンからも驚きの声が次々と上がった。

最終12回、まさかの結末が待っていた。開始8秒、フィゲロアの左フックが炸裂。ボールは前のめりに崩れ落ちた。立ち上がったがダメージは大きく、猛ラッシュを浴びてロープ際へ。耐えきれずに崩れ落ち、レフェリーが試合をストップした。

王座奪取のフィゲロアは陣営とともに大喜び。ボールの勝利を願っていた母国の観客は静まり返った。ボールはこれがプロ初黒星。戦績は23勝（13KO）1敗1分となった。フィゲロアは27勝（20KO）2敗1分。

ボールはフェザー級転向を視野に入れる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の標的の一人として見られることもあったため、この結果に日本のファンも驚き。ネット上で「ニックボールのKO負けは朝から衝撃的なニュース」「フェザー級がカオスになってきたな…」「尚弥にとってはフィゲロアの方がめんどくさそう」「あの肉弾戦車ボールがあーやってKOされるなんて夢にも思いませんでした」「ボール陥落！これはびっくり」など、早朝から衝撃を受けたコメントが相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）