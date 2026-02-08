東京都心では8日午前11時現在、5センチの雪が積もっていて、今後さらに積雪が増える恐れがある。交通障害などに注意が必要だ。JR東日本は、「首都圏において、降雪が見込まれるため、午前中にかけて、列車の大幅な遅れや行先変更、運休が発生する可能性があります。今後の気象情報にご注意ください」と呼びかけている。遅れや運休が出ている首都圏の主な路線（午前11時現在）は以下の通り。最新の運転状況については、各社ホームペ