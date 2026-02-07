侍ジャパンの野手16人を紹介今年3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開催される。連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーに、国内外でプレーする30選手が選ばれた。今回は野手16人を紹介する。〇捕手若月健矢（オリックス）背番号：4主な国際大会出場歴：WBC初出場オリックスの正捕手。昨シーズンは2019年以来、6年ぶりに100試合以上に出場し、31打点はプロ入り最多。開幕戦を含めてシーズン序盤にサ