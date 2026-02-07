侍ジャパンの野手16人を紹介

今年3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開催される。連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーに、国内外でプレーする30選手が選ばれた。今回は野手16人を紹介する。

〇捕手

若月健矢（オリックス）

背番号：4

主な国際大会出場歴：WBC初出場

オリックスの正捕手。昨シーズンは2019年以来、6年ぶりに100試合以上に出場し、31打点はプロ入り最多。開幕戦を含めてシーズン序盤にサヨナラ打を3度も放つなど、打撃面でもチームの勝利に貢献した。2021年からのオリックスの3連覇の原動力となった山本由伸投手との名バッテリーが、このWBCで再び見られるか。

坂本誠志郎（阪神）

背番号：12

主な国際大会出場歴：WBC初出場

阪神の正捕手。チームが優勝した昨シーズン、プロ10年目にして初めて100試合以上に出場し、ベストナインを初受賞。また、三井ゴールデン・グラブ賞は2度目の受賞となった。思わぬところでスローボールを投げさせるなど、相手打者を翻ろうするリードも印象的。

中村悠平（ヤクルト）

背番号：27

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2015年プレミア12

ヤクルトでは野手最年長となる35歳の捕手。昨シーズンの成績は出場試合数が74試合に減少し、打率.230だった。WBCには2023年の前回に引き続き出場となる。決勝戦ではスタメンマスクをかぶり、最後は大谷翔平投手（ドジャース）と抱き合って「胴上げ捕手」に。豊富な経験を生かし、今大会の投手陣を引っ張ってくれるだろう。

内野手は牧、村上ら…2023年メンバーがずらり

〇内野手

牧秀悟（DeNA）

背番号：2

主な国際大会出場歴：2024年プレミア12、2023年WBC

DeNAの看板選手。ルーキーイヤーの2021年に打率.314、2023年には29本塁打103打点をたたき出したが、昨シーズンは手術の影響でプロ入り最少の93試合にとどまった。二塁が定位置だが、ルーキーだった2021シーズンや2024年に開催されたプレミア12などで一塁も経験している。

小園海斗（広島）

背番号：3

主な国際大会出場歴：WBC初出場、2024年プレミア12

バッティングが売りの内野手。昨シーズンは打率.309で初の首位打者、出塁率.365で最高出塁率を獲得し、リーグ2位の161安打も記録した。守備位置は二塁、遊撃、三塁をこなす。2024年プレミア12ではアメリカ戦で2本塁打7打点と活躍し、大会のベストナインに選ばれた。WBCでも攻守で活気づけるプレーに期待。

牧原大成（ソフトバンク）

背番号：5

主な国際大会出場歴：2023年WBC

ソフトバンクの日本一に貢献した2025年のパ・リーグ首位打者。昨シーズンの125試合出場、127安打、49打点はいずれもキャリアハイだ。内外野をこなすユーティリティプレーヤーで、昨年は二塁手で三井ゴールデン・グラブ賞とベストナインを初受賞した。鈴木誠也外野手（カブス）の代役で出場した前回大会に引き続き、2大会連続で出場となる。

源田壮亮（西武）

背番号：6

主な国際大会出場歴：2024年プレミア12、2023年WBC、2021年東京オリンピック、2019年プレミア12

7年連続で三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した経験を持つ、パ・リーグを代表するショート。昨シーズンはケガもあって104試合に減少し、打撃成績も低迷してしまった。それでもWBC、プレミア12、オリンピックと国際大会の出場経験が豊富という点は大きな強み。前回大会は骨折をおして出場を続け、世界一に貢献している。

佐藤輝明（阪神）

背番号：7

主な国際大会出場歴：WBC初出場

阪神の4番に座り、リーグ優勝に大きく貢献した2025年のセ・リーグMVP。40本塁打＆102打点で打撃部門二冠に輝き、三塁手として三井ゴールデン・グラブ賞を受賞、さらにベストナインにも選出されている。守備位置は主にサードだが、昨年は3年ぶりに外野の守備にも就いた。自身初出場となるWBCでもチャンスをモノにするバッティング、豪快なアーチに期待しよう。

岡本和真（ブルージェイズ）

背番号：25

主な国際大会出場歴：2024年プレミア12、2023年WBC

2018年から6年連続で30本塁打以上を放ち、その間の2020年・2021年・2023年に最多本塁打のタイトルを獲得。日本の世界一奪還に貢献した2023年には、キャリアハイの41本塁打を記録した。2025年シーズン終了後にポスティングシステムを利用し、ブルージェイズへ移籍。今大会でも躍動し、MLB1年目のシーズンへと弾みをつけたい。

村上宗隆（ホワイトソックス）

背番号：55

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2021年東京オリンピック

岡本同様、MLB移籍1年目を迎える長距離砲。2022年に56本塁打、134打点、打率.318を残し、史上最年少で三冠王を獲得すると、翌年から2年連続で30本塁打以上をマーク。昨年は負傷により56試合の出場にとどまったものの、セ・リーグ3位の22本塁打を放っている。

外野にはメジャーリーガー2人も…大谷が指名打者に

〇外野手

近藤健介（ソフトバンク）

背番号：8

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2021年東京オリンピック、2019年プレミア12

NPB屈指の好打者。2024年に首位打者と最高出塁率の打撃2冠、そしてパ・リーグMVPに輝いた。昨シーズンは4月に腰の手術を受け、75試合の出場にとどまるも打率.301、3年連続で2桁本塁打を放っている。前回大会では近藤、大谷の上位打線が脅威となったが、今回は井端監督がどの打順で近藤を起用するか注目だ。

周東佑京（ソフトバンク）

背番号：20

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2019年プレミア12

3年連続でパ・リーグ盗塁王に輝いた、NPBが誇る俊足の選手。昨年はケガの影響で出場試合数が100を下回ったが、打率.286（384打数110安打）、プロ入り最多となる36打点を記録するなど、走攻守でチームの日本一に貢献した。前回大会のメキシコ戦では代走で登場すると、大谷を抜かす勢いでダイヤモンドを駆け抜け、野球ファンを驚かせた。今回もその足が大きな武器となるはずだ。

森下翔太（阪神）

背番号：23

主な国際大会出場歴：WBC初出場、2024年プレミア12

阪神打線の3番を担う強打者。昨シーズンはプロ入り初となる全143試合に出場し、151安打、23本塁打、89打点といずれもキャリアハイの成績を収め、リーグ優勝に貢献した。2024年プレミア12では大会最多得点とベストナインに輝いている。

吉田正尚（レッドソックス）

背番号：34

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2021年東京オリンピック、2019年プレミア12

前回、全7試合で大会新記録の13打点をたたき出した日本の世界一奪還の立役者。2024年オフに右肩の手術を受け、昨年7月に復帰。シーズン終盤にかけて調子を上げ、自身初出場となったポストシーズンでは、7打数4安打2打点と存在感を示した。今大会でもその打棒を発揮してくれるだろう。

鈴木誠也（カブス）

背番号：51

主な国際大会出場歴：2021年東京オリンピック、2019年プレミア12、2017年WBC

MLB4年目となった昨年は、日本人右打者史上初のシーズン30本塁打達成、ナ・リーグ4位タイの103打点とキャリアハイのシーズンを送り、自身初のポストシーズンでも計8試合で3本塁打5打点と勝負強さを発揮した。前回大会は代表メンバーに選出されながらも、左脇腹の負傷により無念の辞退。2大会ぶりの出場では、中軸として打線を引っ張る。

〇指名打者

大谷翔平（ドジャース）

背番号：16

主な国際大会出場歴：2023年WBC、2017年WBC、2015年プレミア12

前回大会のMVPが今年も日の丸を背負う。二刀流復活を遂げた昨年、投げては14試合で防御率2.87、投球数（47）を大幅に上回る62三振を奪い、打っては自己最多を更新する55本塁打、日本人選手初となるMLB通算250本塁打の節目にも到達した。3年連続4度目のMVPを受賞した球界ナンバーワン選手。打者に専念して出場する今大会でも主役となるか。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）