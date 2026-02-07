紀藤氏は楽天コーチ時代に田中将大を指導広島、中日、楽天でプレーした右腕・紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、2006年シーズンに、野村克也監督率いる楽天の2軍投手コーチに就任した。2年目（2007年）は1軍投手コーチとなり、“野村の考え”を直に吸収できる機会も得た。その年は、甲子園を沸かして駒大苫小牧から2006年高校生ドラフト1巡目で楽天入りした田中将大投手のルーキーイヤー。課せられた田中指導のノ