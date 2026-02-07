紀藤氏は楽天コーチ時代に田中将大を指導

広島、中日、楽天でプレーした右腕・紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、2006年シーズンに、野村克也監督率いる楽天の2軍投手コーチに就任した。2年目（2007年）は1軍投手コーチとなり、“野村の考え”を直に吸収できる機会も得た。その年は、甲子園を沸かして駒大苫小牧から2006年高校生ドラフト1巡目で楽天入りした田中将大投手のルーキーイヤー。課せられた田中指導のノルマは“新人王＆2桁勝利”だった。

中日から2004年オフに移籍し、2005年シーズンの楽天創設メンバーの一員になった紀藤氏は、その年限りで現役を引退し、楽天2軍投手コーチに就任した。1軍がわずか1年で田尾安志監督から野村監督に交代したなかで指導者生活をスタートさせた。ID野球、野村の考えを学んだ。「カウント別の打者心理とかを勉強できたのは大きかったですね。自分がそれを現役時代に知っていたら、またちょっと変わったアプローチができたんだろうなと思いましたもんね」。

2007年シーズンからは1軍投手コーチに昇格。野村監督と話をする機会も多くなり、指導者としての引き出しも増えていった。そこで巡り合ったのが田中だ。2006年高校生ドラフト1巡目入団の大物ルーキー。「まずは怪我をさせちゃいけないなっていうのが第一ですよね。なのに、彼はやっぱり完投したいタイプのピッチャーなので（どういう状況でも）『まだ大丈夫です』っていうタイプなんですよ。そこの見極めがすごく大変だったですね」。

加えて田中指導にはノルマもあった。「球団からは『田中に、できれば新人王を取らせてほしい』と言われましたし、野村監督には『2桁以上勝たせろ』『開幕投手もいけ』って。そういう指令を受けました。開幕投手は『それは駄目ですよ』ってお断りしたんですけどね。2桁とかも“いやぁ、これはちょっと難しいのでは”と思いながらだったんですけど、田中は11勝だったかな。新人王も取ってくれたんで、肩の荷が下りた覚えがありますね」。

そんな逸材との出会いも紀藤氏にはプラスになったことだろう。「田中はいい頑固ですよ。ちゃんと吸収するんだけど頑固。これって言ったことはずっとやり続けるんです」と懐かしそうに話す。田中はその後、楽天の大エースに成長し、海を渡ってヤンキースでも活躍。2025年には巨人で日米通算200勝を達成した。プロ1勝目を見ている紀藤氏にとっても感慨深いものがある。「連絡とかはとっていませんけどね」と言いながら目を細めた。

指導者3年目の2008年シーズンも、紀藤氏は野村楽天を1軍投手コーチとして支えた。「この年は岩隈（久志投手）が21勝してくれたんですよね」。故障もあって2006年1勝、2007年5勝に終わっていた岩隈の復活シーズンに関われたことも財産になった。2005年の球団創設以来、ずっと最下位だったチーム防御率を2008年はリーグ3位の3.89にしたのも思い出の一つだ。

にもかかわらず、その年限りで退任。「それは別に何とも思わなかったですよ」とあっさり話す。「新規参入の球団なので、コーチもどんどん変わっていくのが早かったんですよ。球団としたら早く自前のスタッフ、自前の選手が欲しいわけですからね。まぁ、それが当たり前だなと思っていました」。

台湾でコーチも経験「王さんに電話をいただいた」

楽天退団後の2009年は茨城県水戸市のパーソナル電電株式会社に勤務。「そこで野球施設を作ったんですよ。甲子園の土を4トン持ってきて、ブルペンを作って屋根があって……。さあ野球教室をやろうかって言っていた時に台湾（球界）からの話が来たんです。最初、同級生の武田（一浩）から電話があって『お前、台湾に行かない？』っていうから『え、なんで』ってなって『じゃあ、ちょっと王（貞治）さんに電話してもらうから』って」。

2010年シーズン、台湾・興農ブルズ投手コーチに就任した。「王さんに電話をいただいて、行くことになったんです。当時、興農には高津（臣吾投手）と正田（樹投手）が選手としていましたね」。2011年シーズンからは台湾・統一セブンイレブン・ライオンズの投手コーチとなり、2013年まで務めた。

「興農の時、楽天フロントから電話があって『来年（2011年）から統一に行ってくれないか』と言われたんです。楽天と統一がなんか提携していたんですよね。『自分は王さんに言われて興農に行ったので、それは難しいかもしれません』と言ったんですけどね。王さんに電話したら『何でだ』という話になって、その後、楽天の球団代表に王さんに話をしてもらって了承を得たんです」。

台湾では楽天時代に勉強した“野村の考え”が役立ったという。「チーム防御率を1位にできましたからね。優勝もしましたし。やっぱりピッチャーが抑えれば、チームも強くなりましたね」。

現役引退後も紀藤氏は野村監督など、人との出会いに恵まれ、コーチとしても実績を積んだ。王氏、武田氏との縁で、台湾でも貴重な体験もした。2014年に日本帰国後は水戸市のパーソナル電電株式会社に復帰し、野球教室「紀藤塾」を開校。さらには高校球界へも……。その野球人生はどんどん厚みを増していった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）