アイスホッケー日本─フランスミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子日本代表が6日、予選リーグB組初戦でフランスと対戦した。国際映像には試合前のフランスのロッカールームが映り、着替え中の選手もいたため、Xでは様々な声が上がった。日本─フランスの試合前。国際映像の中継ではフランスのロッカールームが映し出された。日本の地上波放送でも映ったシーン。決戦を控え、着替え中の選手もいた。Xでは、「女子選手