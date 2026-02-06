大学時代から続ける「体を使いこなすため」のルーティン楽天のドラフト1位・藤原総大投手（花園大）のルーティンが独特だ。キャッチボールを行う前には地面に頭をつけて三点倒立をする光景が、まだ藤原という投手を知らない者の目を引く。5日に入ったブルペンでは、前回は投げていなかったチェンジアップも初披露しながら、投球後半では実戦が始まればトレードマークとなりそうな、投げ終わりに帽子を飛ばすパフォーマンスで集