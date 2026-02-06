大学時代から続ける「体を使いこなすため」のルーティン

楽天のドラフト1位・藤原総大投手（花園大）のルーティンが独特だ。キャッチボールを行う前には地面に頭をつけて三点倒立をする光景が、まだ藤原という投手を知らない者の目を引く。

5日に入ったブルペンでは、前回は投げていなかったチェンジアップも初披露しながら、投球後半では実戦が始まればトレードマークとなりそうな、投げ終わりに帽子を飛ばすパフォーマンスで集まったカメラマンらの注目を集めていた。

藤原がキャッチボール前に行うルーティン。「大学の時から、自分の体を使いこなすためにやっています」と語り、こう続ける。

「倒立した時に上半身と下半身がしっかりつながった状態で尻を閉めて、ということを自分の中で意識してやっています。それをピッチングの中でも常に意識している。ピッチングの時にも地面に足がついていることを意識しているので、逆に三点倒立をしている時にも地に足が着いているのを意識しながら倒立している」という藤原理論。つまり、上半身と下半身の連動を意識するためのトレーニングということのようだ。

また、ブルペンでの投球時には必ず「カーブから投げ始める」というこだわりもある。これについては「変化球の中でカーブを投げる時が一番、自分が求めている形とは遠い形になってしまうので、それから投げるようにしています。カーブを投げて自分が求めているフォームに近づくことができると、まっすぐであったり、他の球種ももっと良くなってくるかなという考えがあるので。一番苦手な球種から投げるという感じです」と独自の考えを語る。

三木監督が「大きな話をするとチームを支えていけるようなピッチャーになってほしい。先発、リリーフを含めて彼の力が出せる可能性はたくさんあると思うので、将来を見据えながらやっていくべきかな」と将来を嘱望する156キロ右腕には、それ相応のこだわりがある。（伊藤順一 / Junichi Ito）