B.Rox「Greedy Girls」MVサムネイル 2023年に完全復活を果たした、沖縄を代表する芸能養成所・沖縄アクターズスクール。アクターズスクール完全復活後・初の女性グループB.Rox（ビーロックス）が、2月6日に配信シングル「Greedy Girls」でデビューした。【動画】2月6日22時プレミア公開されるB.Rox「Greedy Girls」Music VideoB.Roxは、沖縄県を拠点に活動する本格派ダンス＆ボーカルユニット。Hikaru（ヒカル／20