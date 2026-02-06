

B.Rox「Greedy Girls」MVサムネイル

2023年に完全復活を果たした、沖縄を代表する芸能養成所・沖縄アクターズスクール。アクターズスクール完全復活後・初の女性グループB.Rox（ビーロックス）が、2月6日に配信シングル「Greedy Girls」でデビューした。

【動画】2月6日22時プレミア公開されるB.Rox「Greedy Girls」Music Video

B.Roxは、沖縄県を拠点に活動する本格派ダンス＆ボーカルユニット。Hikaru（ヒカル／20歳）、Rian（リアン／18歳）、Rune（ルネ／16歳）の3名は新生・沖縄アクターズスクールに在籍するB.B.WAVESのメンバーであり、同スクールの中核を担う存在。平均年齢18歳とは思えない爆発的な表現力と歌唱で魅了し、2024年夏に開催した那覇市での初単独ライブのほか、2025年3月に日本武道館で開催された『沖縄アクターズスクール完全復活祭』や、沖縄コンベンションセンターでのMAX30周年コンサートでのパフォーマンスも話題となった。

デビューシングル「Greedy Girls」は、Tokimeki Records、Hana Hope、m-floのリミックスほかストリーミングヒットを量産中のトッププロデューサー＝T.O.Mがプロデュース。作詞には、2000年代のシーンを席巻した姉妹デュオSOULHEADのTSUGUMIを召喚し、往年のR&Bマナーを現代へアップデートした、見た目よりハードで欲張りなB.Roxのアティテュードが炸裂したヒップホップ・ソウル曲だ。

なお、この曲のミュージックビデオも同日22時に公式YouTubeチャンネルでプレミア公開となり、キレ味鋭い彼女たちの魅力が映像でも確認できる。

Hikaruコメント

私たちB.Roxは、見た目や歌声、キャラクターまで全く違う個性が重なり合い、面白いパフォーマンスを生み出すグループだと思っています。「Greedy Girls」は、私達の夢に対する思いがそのまま曲になったような、「何を言われても、もう止まれない」という欲張りに進んでいく姿を魅せていく楽曲です。シンプルに“かっこいい”と思っていただけるグループを目指し頑張るので、応援よろしくお願いします。