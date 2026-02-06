ジャッジら選出も…外野手一覧に名前なし「トラウトでなくゴールディ」2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、発表された。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）ら豪華メンバーが名を連ねる一方、前回大会で主将を務めたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の名前はなく、日米のファンから嘆きの声が上がっている。米国代表の公式X（旧ツイッター）が