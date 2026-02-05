元NGT48でタレントの中井りか（28）が、4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。子どもの保育園見学をめぐり「ママ友出来ない未来が確定」と悲観した。中井は「【悲報】」と書き出すと、「超絶インドア根暗こと中井りかさん保育園見学にて早くもぼっちでママ友出来ない未来が確定」と打ちのめされた様子。続けて「ねえなんでみんなあんな打ち解けてるの？元々友達だったの？？？なんでなんでなんで？？？？」と投げかけた