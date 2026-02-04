大谷と山本の雪像が北海道に出現今年で76回目を迎えるさっぽろ雪まつりが4日、札幌市でスタートした。市内の大通りに並ぶ雪像の中には今年も大谷翔平投手の姿があった。また、同じドジャースからワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手も新たに“出没”した。日本ハム時代にプレーした札幌に世界一でまた“凱旋”した。大谷はドジャースのヘルメットを被り、両手を挙げ、口を開けて雄叫びを上げる様子が像になっている。右腕