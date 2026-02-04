カジサック（キングコング・梶原雄太）が2月3日、YouTubeチャンネルを更新。長男の冬詩さん（18歳）が大学に合格したことを報告した。 （関連：【画像あり】カジサックの長男、大学合格を報告） 動画の冒頭から大学合格を発表し、喜びとともに安堵の表情を見せる梶原夫妻。冬詩さん自身も「本当に一安心です」と語り、勉強が不得意だと自覚した上で、「本当に色んな人に助けられた」と感謝した。特にカメラマンとしてチ}