カジサック（キングコング・梶原雄太）が2月3日、YouTubeチャンネルを更新。長男の冬詩さん（18歳）が大学に合格したことを報告した。

動画の冒頭から大学合格を発表し、喜びとともに安堵の表情を見せる梶原夫妻。冬詩さん自身も「本当に一安心です」と語り、勉強が不得意だと自覚した上で、「本当に色んな人に助けられた」と感謝した。特にカメラマンとしてチームカジサックを支えるヤスタケ氏には、両親には直接言いにくいことも相談し、助けられたという。芸能人／YouTuber一家という特殊な環境の中で、“大人の友人”がさまざまなアドバイスを送ってくれたことが、受験を乗り越える一因になったようだ。

その後はお祝いを兼ねて、カジサック家の一番のお気に入りの店「成吉思汗 ふじや」で食事をすることに。ジンギスカンを食べながらのトークは弾み、大学名は明かされなかったが、仲のいい友人と一緒に通えるとのことで、冬詩さんは「充実した大学生活を送りたい」と目を輝かせていた。

視聴者は子どもの頃から冬詩さんの成長を見守っており、親のような気持ちで喜んでいる人も多いようだ。家族思いで優しく、お笑い／トークのセンスも年々磨かれている冬詩さんのハッピーなニュースに、「真っ直ぐで心優しいとうじが皆大好きだよー!!」「自分が頑張ったって思いよりも、｢色んな人に助けられたんで｣が真っ先に出てくるのほんと見習いたい、素敵すぎる」などのコメントが寄せられている。

（文＝こじへい）